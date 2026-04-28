Battalgazi\'de liseler arası münazara yarışması tamamlandı

Battalgazi Belediyesi ile Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Liseler Arası Münazara Yarışması'nın finali, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesi, gençlerin fikir, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmaya yönelik etkinlik ve programlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası münazara yarışmasının finali gerçekleştirildi.

Final programında Hüseyin Kölük Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi öğrencileri karşı karşıya geldi. "Şehir Planlamasında Modernizm ve Geleneksel Yaklaşım" başlığı üzerine gerçekleştirilen münazara sonunda Hüseyin Kölük Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Birincilik elde eden öğrencilere 12 bin TL'lik ödül, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül tarafından takdim edildi. Yarışmada ikinci olan Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi öğrencileri ise ödüllerini Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz'ın elinden aldı.

Programa öğrencilerin yanı sıra okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı. Gençlerin düşüncelerini ifade etme ve tartışma becerilerini geliştirmeye katkı sunmayı amaçlayan yarışma, ödül töreniyle tamamlandı. - MALATYA