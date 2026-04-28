Battalgazi'de liseler arası münazara yarışması tamamlandı
Battalgazi'de liseler arası münazara yarışması tamamlandı

28.04.2026 14:52  Güncelleme: 14:53
Battalgazi Belediyesi ile Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Liseler Arası Münazara Yarışması'nın finali, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesi, gençlerin fikir, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmaya yönelik etkinlik ve programlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası münazara yarışmasının finali gerçekleştirildi.

Final programında Hüseyin Kölük Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi öğrencileri karşı karşıya geldi. "Şehir Planlamasında Modernizm ve Geleneksel Yaklaşım" başlığı üzerine gerçekleştirilen münazara sonunda Hüseyin Kölük Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Birincilik elde eden öğrencilere 12 bin TL'lik ödül, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül tarafından takdim edildi. Yarışmada ikinci olan Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi öğrencileri ise ödüllerini Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz'ın elinden aldı.

Programa öğrencilerin yanı sıra okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı. Gençlerin düşüncelerini ifade etme ve tartışma becerilerini geliştirmeye katkı sunmayı amaçlayan yarışma, ödül töreniyle tamamlandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Battalgazi, Konferans, Eğitim, Son Dakika

3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti 3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti
Seda Sayan, Selena Gomez’in kocasını diline doladı Seda Sayan, Selena Gomez'in kocasını diline doladı
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu 6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
Güney Sudan’da yolcu uçağı düştü: 14 ölü Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye göndermeler devam ediyor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeler devam ediyor
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

14:49
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco’dan ilk sözler
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler
14:28
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı kızışıyor Saran’ın koltuğuna tam üç isim talip
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
