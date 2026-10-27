Bayburt Çevre İl Müdürlüğü Aydıntepe ve Demirözü okullarında iklim eğitimi düzenledi - Son Dakika
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Bayburt Çevre İl Müdürlüğü Aydıntepe ve Demirözü okullarında iklim eğitimi düzenledi

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Bayburt Çevre İl Müdürlüğü Aydıntepe ve Demirözü okullarında iklim eğitimi düzenledi
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Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Aydıntepe ve Demirözü okullarında '0'dan COP31'e' temalı iklim eğitimi düzenledi. Eğitimlerde öğrencilere iklim değişikliğinin nedenleri, etkileri, sera gazı salımları ve COP31 süreci anlatıldı.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Aydıntepe ve Demirözü ilçelerindeki okullarda '0'dan COP31'e' temalı iklim değişikliği eğitimleri düzenlendi.

Eğitimlerde öğrencilere iklim değişikliğinin nedenleri, çevre ve doğal yaşam üzerindeki etkileri ile iklim değişikliğiyle mücadele yöntemleri anlatıldı. Eğitimlerde ayrıca sera gazı salımları, küresel ısınma, doğal kaynakların korunması ve çevre dostu yaşam alışkanlıklarının önemi üzerinde duruldu.

Program kapsamında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın 31'incisi olan COP31 süreci hakkında da öğrencilere bilgi verildi. İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin öneminin ele alındığı eğitimlerde, bireylerin günlük yaşamlarında alabilecekleri çevresel önlemlere de dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
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