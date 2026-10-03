Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 12. sınıflara YKS tercih toplantısı yapıldı

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 12. sınıf öğrencilerine yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda sınavın detayları, tercih süreci ve üniversite bölümlerine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Okul Rehber Öğretmeni Seda Kayalı tarafından yapılan sunumda YKS sınavının detayları, 2026 tercih süreci ve bölümlerin sıralama sonuçları hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Müdür Yardımcısı Selim Kurt ise öğrenci koçluk sisteminin nasıl işleyeceği ve süreç boyunca öğrencilerden ve okuldan beklenenler hakkında öğrencilerle sohbet etti.

Toplantıda öğrencilerin sınava hazırlık ve tercih döneminde ihtiyaç duyabilecekleri konular ele alınırken, 12. sınıf öğrencilerine başarı dilekleri iletildi.