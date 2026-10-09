Bayburt\'ta ARGE toplantısında eğitim projelerinin yeni dönem hedefleri görüşüldü

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, eğitim alanında yürütülen ve planlanan projelerin ele alındığı ARGE Proje Toplantısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığındaki toplantıda, projelerin mevcut durumu, uygulama süreçleri ve yeni dönemde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminin katılımıyla yapılan toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projelerin yanı sıra Bayburt genelinde gerçekleştirilen ve planlanan proje çalışmaları masaya yatırıldı. Projelerin uygulama aşamaları, belirlenen hedefler ve çalışmaların yürütülmesine ilişkin süreçler görüşüldü.

Toplantıda ayrıca projelerin okullara ve öğrencilere daha etkin şekilde yansıtılması, çalışmaların planlı ve koordineli yürütülmesi ile uygulama süreçlerinde karşılaşılabilecek konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.