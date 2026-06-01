Bayburt\'ta Bilim Fuarı Düzenlendi

Bayburt Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan bilim fuarında, geri dönüşümden tarıma, el sanatlarından günlük yaşamı kolaylaştıran teknolojik çözümlere kadar birçok proje sergilendi.

Okulda düzenlenen fuarda, öğrencilerin danışman öğretmenleri rehberliğinde hazırladığı çalışmalar katılımcıların beğenisine sunuldu. Öğrencilerin mesleki becerilerini bilimsel çalışmalarla birleştirdiği fuarda, farklı alanlarda sergilenen projeler ziyaretçiler tarafından incelendi. Fuarda, özel öğrencilerin emekle hazırladığı projeler ilgi gördü.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Eldivan ve beraberindekiler stantları gezip, projeler hakkında bilgi aldı. Eldivan, fuarın hazırlanmasında emeği geçen öğrencileri ve danışman öğretmenleri tebrik ederek, başarılar diledi. - BAYBURT