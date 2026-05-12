Bayburt\'ta Öğrencilere Gıda Güvenliği Eğitimi

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik gıda güvenilirliği, gıda israfı ve su verimliliği eğitimi düzenlendi. Öğrenciler, bilinçli tüketim ve doğal kaynakların korunması konularında bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri öğrencilerle bir araya gelerek, güvenilir gıdaya ulaşım, gıda israfının önlenmesi ve su kaynaklarının verimli kullanılması konularında bilgilendirme yaptı.

Bilinçli tüketim alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması için verilen eğitimlerde, doğal kaynakların korunmasının önemi üzerinde duruldu. Eğitimlerde, günlük yaşamda israfı azaltmaya yönelik örnekler üzerinden öğrencilere bilgi verildi.

Farkındalık oluşturmak, bilinçli tüketim alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve israfın önüne geçmek için düzenlenen eğitim faaliyetlerinin farklı okullarda devam edeceği bildirildi. - BAYBURT