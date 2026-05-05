Bayburt\'ta Yangın Güvenliği Eğitimi

Bayburt'ta itfaiye ekipleri, yangın güvenliği konusunda bilinçlendirme eğitimlerine devam ediyor.

Öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, ilk olarak yangın güvenliği hakkında teorik bilgiler verildi. Ardından uygulamalı yangın tatbikatı gerçekleştirilerek öğrencilerin olası bir yangın anında doğru müdahale yöntemlerini öğrenmeleri sağlandı.

Eğitim kapsamında öğrenciler, yangın söndürme tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleyerek hem bilgi hem de pratik beceri kazandı.

Yetkililer, benzer eğitim çalışmalarının farklı kurum ve okullarda sürdürüleceğini belirtti. - BAYBURT