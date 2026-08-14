Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı
Bayburt'ta düzenlenen Yaz Kur'an Kursları programında öğrenciler gösteriler ve ilahiler sundu.
Bayburt'ta İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı gerçekleştirildi.
Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'da katıldı. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler, oratoryo ve şiirlerin yanı sıra ilahi dinletileri sunuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile Hadis-i Şerif okumalarının da gerçekleştirildiği programda öğrenciler, yaz dönemi boyunca öğrendiklerini sergiledi.
Vali Eldivan, yaz tatillerini Kur'an-ı Kerim öğrenerek ve milli-manevi değerlerini pekiştirerek değerlendiren öğrencileri tebrik etti. Eldivan, programın hazırlanmasında emeği geçen Kur'an kursu öğreticileri ile öğrenci ailelerine teşekkür etti.
Son Dakika › Eğitim › Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?