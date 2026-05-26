Bayburt\'ta Yıl Sonu Sergisi

Bayburt Çoruh Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Okulda düzenlenen sergide, mesleki eğitim kapsamında hazırlanan üretim, tasarım ve sanat çalışmaları yer aldı. Öğrencilerin emek verdiği eserler, mesleki eğitimin üretime ve sanata yansıyan örnekleri olarak sergilendi.

Sergiyi gezen Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, stantlarda yer alan ürünler hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Eldivan, hazırlanan çalışmaların özveri ve yetenek ürünü olduğunu kaydetti.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT