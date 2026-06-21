Bayburtlu genç sınavda annesinin suyu ile umutlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için sınav merkezinin yolunu tutan Bayburtlu genç Yalçın Akdeniz, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da annesinin okuduğu suyla sınava geldi. Akdeniz, anne duasının yanı sıra emeğin de önemli olduğunu belirterek, "Tamamen kerameti suya bağlamamak lazım. O yıl çok ders çalışmıştım. İnşallah bu sene başarının başka bir öyküsünü yazmaya geldim" dedi.

Bayburt'ta üniversite adayları, dün yapılan Temel Yeterlilik Testinin ardından bugün Alan Yeterlilik Testi için sınav merkezlerine geldi. Sabah saatlerinde okullara giden adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek, salonlara alındı. Veliler ise okul önlerinde Kur'an okuyarak ve dua ederek çocuklarını heyecanla bekledi.

Geçen sene annesinin okuduğu suyla sınava gelmesiyle dikkat çeken berber Yalçın Akdeniz, bu yıl da aynı şekilde AYT'ye girdi. Spor Yönetimi Bölümü'nü kazanmak isteyen Akdeniz, bir önceki yıl sınavdan iyi puan aldığını ancak yaşadığı bir aksilik nedeniyle kayıt yaptıramadığını söyledi.

"Bu sene başarının başka bir öyküsünü yazmaya geldim"

Annesinin duasıyla yeniden sınava geldiğini belirten Akdeniz, başarının suyla değil emekle olacağını vurguladı. Sınavdan umutlu olduğunu ve kazanacağını dile getiren Akdeniz, "Geçen yıl annemin okunmuş suyuyla sınava gelmiştim. Keramet okunmuş sudur diye ummuştum. O yıl faydası olmadı değil, güzel puan almıştım, kazanmıştım ama bir aksilik oldu. Bir cenaze nedeniyle okula katılım sağlayamadım. Bu sene tekrar çalıştım. Bu sene de annemin okunmuş suyuyla, annemin duasıyla geldim. Kazanacağım inşallah" diye konuştu.

Başarının yalnızca okunmuş suyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade eden Akdeniz, "Tamamen kerameti suya bağlamamak lazım. O yıl çok ders çalışmıştım, bunu boşa atmamak lazım. Farklı tepkiler de gördüm, 'Okunmuş suyu çok aradın mı?' diyenler oldu. İnşallah bu sene başarının başka bir öyküsünü yazmaya geldim. İnşallah bu sene kazanırız" dedi.

Çocuğunu sınava getiren Süreyya Türkmenli de öğrenciler kadar velilerin de heyecanlı olduğunu söyledi. Türkmenli çocuklara olan inancının tam olduğunu belirterek, "Öğrencimi getirdim. Bütün çocuklar şu anda içeriye girdiler ama dışarıda kalan veliler olarak daha heyecanlıyız. Başarılı olacaklarına inanıyoruz, çok emek verdiler. Onlarla aynı emeği biz veliler de verdik diye düşünüyorum. Allah hepsinin gönlüne göre versin. İnşallah başarılı olacaklar. Dualarımız onlarla. Bizim yapabileceklerimiz buraya kadar, bundan sonrasını kendileri yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"Başarıları daim olsun, tüm çocuklar bizim"

Oğlu ve yeğeni ile birlikte sabahın erken saatlerinde sınav merkezine gelen Ali Karaaslan ise tüm adaylara başarı diledi. "Tüm çocuklar bizim, bir çocuğun elinden tutup kaldırmak için illa senin olmasına gerek yok" sözlerini kullanan Karaaslan, "Oğlumu ve yeğenimi sınava getirdim. Aslında mevzu sadece oğlum ve yeğenimle bitmiyor. Bu evlatlar hepimizin, bu vatanın evlatları hepimizin. Bir çocuğun elinden tutup kaldırmak için illa senin olmasına gerek yok. Yüreğiniz olsun, bütün yavrular bizim. Yavrularımıza başarılar diliyorum, Allah hepsinin emeklerinin karşılığını versin. Başarıları daim olsun, tüm çocuklar bizim" dedi.

Sınav merkezlerinde yoğunluk yaşanırken, adaylar saat 10.15'te başlayan sınavda ter döktü. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltildi. Sınavda adaylara 180 dakika süre verildi.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi dün yapılmış, adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanınmıştı. Sınav maratonu, öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi ile tamamlanacak. - BAYBURT