Bayındır Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Bayındır Halk Eğitim Merkezi tarafından Eski Hükümet Konağı'nda düzenlenen Yıl Sonu Sergisi, Bayındır Kaymakamı Murat Mete, eşi Pınar Mete, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve ilçe protokolünün katılımıyla açıldı.

Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı el emeği göz nuru eserleri inceledi. Eğitmenler ve kursiyerlerle sohbet eden Kaymakam Murat Mete, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hayat boyu öğrenme anlayışıyla sürdürülen eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çekilen programda, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına ve üretime katkı sunan kursiyerler, usta öğreticiler ve kurum çalışanları tebrik edildi. Kaymakam Mete ve Başkan Sakarsu, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - İZMİR