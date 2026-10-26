Belek Üniversitesinden Rafet Yılmaz’a fahri doktora unvanı - Son Dakika
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Belek Üniversitesinden Rafet Yılmaz’a fahri doktora unvanı

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Belek Üniversitesinden Rafet Yılmaz’a fahri doktora unvanı
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Antalya Belek Üniversitesinde düzenlenen törende DAP Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Rafet Yılmaz’a fahri doktora unvanı verildi. Yılmaz, "Geleceği sadece çok çalışanlar değil, yaptığı işe tutku katanlar inşa eder" dedi.

Üniversitenin İbrahim Coşkun Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda Rafet Yılmaz’a fahri doktora unvanı verilirken, 2026-2027 akademik yılına adı verilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Bal’a teşekkür plaketi sunuldu. AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç da, "Gençlerin Ülke Yönetimindeki Rolü" başlıklı konuşmasında öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Programda konuşan Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Kuzu, "Üniversiteler sadece bilgi üreten ve bu bilgiyi paylaşan kurumlar değil, aynı zamanda deneyim ve tecrübeleri paylaşan, başarıları takdir eden, ülkemizin en önemli kaynağı olan gelecek nesilleri yetiştiren önemli bilim yuvalarıdır. Bizler de Antalya Belek Üniversitesi olarak öğrencilerimizi ve çalışmalarımızı iş dünyasıyla ve toplumla buluşturmayı, gençlerimizin farklı alanlardan ve disiplinlerden bilgi ve deneyim kazanmasını, burada edindikleri bilgilerle ülkemizin geleceğine katkı sunmasını önemsiyoruz. Bunu öncelikli sorumluluklarımız arasında görüyoruz" dedi.

Antalya Belek Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İlker Tuncay ise, öğrencilerin üniversite yönetimiyle birlikte çalışmasının önemine değindi. Tuncay, "Sizler sadece burada kitaplarınızı koltuğunuzun altına alıp ders çalışmıyorsunuz. Başka görevleriniz, başka misyonlarınız da var. Öğrencilerimize sadece bugünü anlatmıyoruz, yarını da anlatıyoruz. Yarını anlatmak için de geçmişten örnekler vermek lazım" diye konuştu.

"Bilginizi tutkuyla birleştirin"

Fahri doktora unvanı verilen DAP Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Rafet Yılmaz, "Antalya Belek Üniversitesi çatısı altında bulunmak, bu özel unvana layık görülmek ve vizyonuyla geleceğe ışık tutan bu güzel kurumda sizlerle aynı enerjiyi paylaşmak benim için gurur verici. Bizim tüm yatırımımız gençlere. Bilginizi tutkuyla birleştirin. Çünkü geleceği sadece çok çalışanlar değil, yaptığı işe tutku katanlar inşa eder" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından yemin eden Yılmaz’a fahri doktora diploması takdim edildi. Yılmaz’a cübbesini Rektör Prof. Dr. Abdullah Kuzu giydirdi

Belek Üniversitesinden Rafet Yılmaz’a fahri doktora unvanı

"Sorumluluk yüklendiğimi düşünüyorum"

Fahri doktora töreninin ardından üniversitenin 2026-2027 akademik yılına adı verilen Prof. Dr. Hüseyin Bal konuştu. Bal, akademik yıla adının verilmesinin kendisine sorumluluk yüklediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu programın duyurulmasından sonra karşılaştığım bir arkadaşım, ‘Hocam, yeni göreviniz hayırlı olsun’ dedi. İsim verilmesiyle görev arasında bir ilişki kurmuş. Açıkçası ben de böyle bir bağ kurduğum için biraz kaygılandım. Belki yeni bir görev değil ama sorumluluk yüklendiğimi düşünüyorum. Şimdi bu sorumluluğun kapsamını anlamaya çalışalım: Üniversitenin kurumsal kimliği için daha fazla çalışmak, gördüğüm sorunları ve eksiklikleri ilgili birimlere ulaştırmak, önerilerde bulunmak, öğretim elemanlarını teşvik etmek ve öğrencilerde özgüveni güçlendirmek. Aslında bunları yerine getirmeye çalışıyorduk. Ancak şimdi herkes, ‘Bu hocanın yeni görevi’ diyerek daha dikkatli ve daha sabırla dinleyecek. İsmimin verilmesinin bana göre anlamı bu."

Geçmişte az sayıda öğretim elemanı ve sınırlı imkânlarla çalıştıklarını belirten Bal, "Biz yine de kararlı bir şekilde çalışıyorduk. Bugün geldiğimiz noktada üniversitemiz, yeni bölüm ve programlarıyla, genç ve dinamik öğretim kadrosuyla, stratejik hedeflere kararlı bir biçimde ilerleyen mütevelli heyeti ve rektörümüzle artık dinamik bir üniversite" dedi. Konuşmasının ardından Bal’a, Mütevelli Heyet Başkanı İlker Tuncay ve Rektör Prof. Dr. Abdullah Kuzu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Arınç siyasete giriş sürecini anlattı

Programda "Gençlerin Ülke Yönetimindeki Rolü" başlıklı bir konuşma yapan AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, siyasetin yalnızca belirli görevlerle sınırlı olmadığını belirterek, "Siyaset dediğimiz şey sadece belediye başkanlığı, ilçe başkanlığı ya da başka bir başkanlık görevi değil. Siyaset dediğimiz şey aslında bugün konuştuklarınız, duruşunuz, hoşunuza giden şeyler, eleştiriye karşı bakış açınız ve üretme kapasiteniz. Bunların hepsi hayatın içinde siyaset yaptığınız noktalar. Benim için önemli olan, devletin devam etme hikâyesinde devleti güçlü tutmak, kurumları ayakta tutmak" diye konuştu.

Siyasete erken yaşlarda girmesinde sosyal çevresinin etkili olduğunu anlatan Arınç, "Erken yaşlarda siyasete girmemin sebebi, içinde yaşadığım sosyal çevre. Babamın resmi olarak siyaset yapmasının mutlaka etkisi olmuştur. O tecrübeyi canlı canlı yaşıyorsunuz. Göz ve kulak aşinalığıyla hep işin içinde oldum" dedi.

Kaynak: İHA
Rafet YılmazAntalyaEğitimSon Dakika

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