Besni\'de YKS heyecanı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti.

Türkiye genelinde milyonlarca adayın katıldığı sınav öncesinde okul çevrelerinde yoğunluk yaşandı. Kimlik ve sınav giriş belgeleriyle sınav salonlarına yönelen öğrenciler, sınav saatinden önce yerlerini alırken, aileler de okul bahçeleri ve çevresinde heyecanlı bekleyişe başladı. Veliler, çocuklarının sınavdan çıkmasını beklemek üzere okul çevrelerinde toplanırken, görevliler ise adayların sınav salonlarına sorunsuz şekilde giriş yapabilmeleri için okul girişlerinde gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

ÖSYM Besni Sınav Koordinatörlüğü'nden alınan bilgiye göre, Besni'de YKS'nin üç oturumunda toplam 4 bin 970 aday sınava girdi. Sınavlar ilçedeki 28 binada gerçekleştirildi. Öte yandan, sınav sabahı Besni Belediyesi ekipleri tarafından adaylara simit ve su ikramında bulunuldu.

Üniversite hayali kuran binlerce adayın ter döktüğü AYT oturumu, Besni'de alınan tedbirler eşliğinde yapıldı. - ADIYAMAN