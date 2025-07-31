BEÜ'den Bal Hasadı ve Ana Arı Üretimi - Son Dakika
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Eğitim

BEÜ'den Bal Hasadı ve Ana Arı Üretimi

31.07.2025 11:00
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Bitlis Eren Üniversitesi, 150 kovanla 1,5 ton bal hedefliyor, ana arı üretimiyle verim artırıyor.

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından desteklenen arıcılık işletmesinde bal hasadı yapıldı. Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 150 kovandan yaklaşık 1,5 ton bal almayı hedeflediklerini söyledi.

BEÜ Rahva Yerleşkesi'nde bal hasadı töreni düzenlendi. Törene; rektör yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Eren Holding Temsilcisi Metin Kazaz, Hizan MYO Arıcılık Programı Öğretim Görevlisi Muhammed Yunus Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürleri, akademik ve idari personel katıldı. Kovanların açılmasının ardından arıların yaptıkları kasnak ballar tek tek incelendi. Verimin üst seviyede olduğu bölgede bal rekoltesini artırmak üzere çeşitli bitkilerin ekildiği ifade edildi.

'ANA ARI ÜRETİMİNİ YENİLEDİK'

150 kovandan yaklaşık 1,5 ton bal almayı hedeflediklerini belirten BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bu yılın ilk bal sağımını yaptık. Hasat birkaç gün devam edecek. Üniversite olarak arıcılıkla ilgili bazı çalışmalar yaptık, kolonilerimizi biraz artırdık. Özellikle ana arı üretimi noktasında başarılı çalışmalarımız oldu. Kafkas ve Anadolu ırklarında ana arı üretimini yaptık ve yeniledik. Üretimin daha kaliteli olması adına ana arıları yeniledik. Bundan dolayı bu yılki genel klimatik şartları da göz önüne alarak verimin daha iyi olduğunu görüyoruz. Bir taraftan da analizlerimizi yapıyoruz. En son 3 parametreden de üniversitemiz geçti. Analiz laboratuvarımız şu anda uluslararası düzeyde akredite çalışmalarını sürdürmekte. Dolayısıyla hem üretim anlamında işletmemizi geliştiriyoruz, teknik arıcılık anlamında bir taraftan da analiz imkanlarını, farklı parametreleri de işin içine katarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi.

VERİM BU YIL 2 KAT ARTTI

Bal üretiminde verimi artırmak ve maliyetleri düşürmek için ana arı üretimine başladıklarını ifade eden Prof. Dr. Elmastaş, Ana arı üretimi, Türkiye'de oldukça maliyetli bir iş. Bitlis'teki üreticilerimiz dışarıdan çok maliyetli bir şekilde temin ediyorlar. Daha ekonomik, daha az maliyetli bir şekilde üniversitelerimiz tarafından inşallah üretim olacak ve çiftçilerimiz buradan yararlanabileceklerdir. Bizim şu anda 150 civarında kovanımız var. Tabii bu sene biraz verim yüksek. Geçen yıl Türkiye ortalaması kovan başı 10 kilo civarıydı, bu sene daha fazla. Benim tahminim geçen seneye göre 2 kattan daha fazla ya da o civarda bir verim bekleniyor. Bal ormanı dediğimiz özellikle bazı bitki türlerinin dikilerek, ağaç türlerinin dikilerek ormanlaştırma faaliyeti yürütüyoruz. Bölgede bulunan kekik, geven gibi floralarla zaten bölgemiz oldukça zengin. Bunun yanında kademeli olarak, farklı zamanlarda farklı bitkiler büyütüyoruz. Zamanı gelince çiçekler açıyor. Dolayısıyla daha uzun bir süreye yayılmak adına bazı ağaç türleri de bu anlamda dikiliyor ve bal ormanları oluşturuyoruz. Geçen sene Orman Bölge Müdürlüğü tarafından küçük bir alanda bal ormanı oluşturuldu. Ama şu an ağaçlar daha yeni olduğu için çiçek verme aşamasına gelmedi. Belki önümüzdeki yıllarda oradan da istifade edeceğiz diye konuştu.

Kaynak: DHA

Eren Üniversitesi, Ekonomi, Rektör, Bitlis, Eğitim, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BEÜ'den Bal Hasadı ve Ana Arı Üretimi - Son Dakika

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