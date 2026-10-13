BEUN'un 3 yerel projesi 855 başvuru arasından seçilip ÜNİDES desteği kazandı - Son Dakika
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BEUN'un 3 yerel projesi 855 başvuru arasından seçilip ÜNİDES desteği kazandı

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BEUN\'un 3 yerel projesi 855 başvuru arasından seçilip ÜNİDES desteği kazandı
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrenci topluluklarının 3 yerel projesi, ÜNİDES Çevre ve İklim Özel Çağrısı'nda destek aldı. Türkiye genelinde 855 başvuru arasından seçilen projeler, çevre ve iklim kriziyle mücadeleye yönelik hazırlandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında hazırladıkları projelerle önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı süreciyle bağlantılı olarak başlatılan "Çevre ve İklim" Özel Çağrı Dönemi'nde, BEUN öğrenci topluluklarının hazırladığı 3 yerel proje destek almaya hak kazandı.

855 proje arasından öne çıkan başarı

22 Haziran - 18 Eylül 2026 tarihleri arasında alınan başvurularda, Türkiye genelinde 79 ildeki üniversitelerden 303'ü ulusal, 552'si yerel olmak üzere toplam 855 proje başvurusu kabul edildi. Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan titiz incelemeler sonucunda 114 üniversitenin 99'u ulusal, 205'i yerel olmak üzere toplam 304 projesi desteklenmeye değer bulundu.

BEUN'un destek almaya hak kazanan 3 yerel projesi

Sürdürülebilir çevre, iklim kriziyle mücadele ve yeşil dönüşüm odaklı hazırlanan ve destek almaya hak kazanan BEUN projeleri şu şekilde sıralandı:

Kimya Teknolojisi Öğrenci Topluluğu: "Kuraklık ve İklim Krizi"

Pharmed Öğrenci Topluluğu: "Doğaya Temiz Bir Reçete"

Liderlik ve Girişimcilik Topluluğu: "Yeşil Adımlar Gençlerle Doğadan Geleceğe"

Rektör Ulusoy: "Öğrencilerimizin ÜNİDES başarısıyla gurur duyuyoruz"

Elde edilen başarı dolayısıyla projeleri kabul edilen öğrenci topluluklarını ve danışman akademisyenleri tebrik eden BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu sözleri ifade etti:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sosyal, çevresel ve toplumsal sorumluluk projelerinde rol almalarından mutluluk duyuyoruz. COP31 Türkiye vizyonu doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığımızca açılan ÜNİDES Çevre ve İklim Özel Çağrısı'nda öğrenci topluluklarımızın hazırladığı 3 yerel projenin destek almaya hak kazanması, gençlerimizin çevre ve iklim krizine karşı geliştirdikleri hassasiyetin kıymetli bir göstergesidir. Öğrencilerimizin bilimsel ve toplumsal çalışmaları harmanlayarak ortaya koyduğu bu nitelikli projelerin, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Gençlerimizin gelişimine imkan sağlayan bu anlamlı program vesilesiyle başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesine ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılarıyla Üniversitemizi gururlandıran değerli öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden topluluk danışmanlarımızı yürekten tebrik ediyor, projelerin uygulanma sürecinde başarılar diliyorum."

Kaynak: İHA
Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldakTürkiyeGüncelEğitimÇevreSon Dakika

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