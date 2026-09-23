Beykent Üniversitesi 2026-2027 akademik yılını TCMB üyesi Kar'ın açış dersiyle açtı - Son Dakika
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Beykent Üniversitesi 2026-2027 akademik yılını TCMB üyesi Kar'ın açış dersiyle açtı

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Beykent Üniversitesi 2026-2027 akademik yılını TCMB üyesi Kar\'ın açış dersiyle açtı
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30. yılını kutlayan İstanbul Beykent Üniversitesi, 2026-2027 Akademik Yılı açılışını Ayazağa Kampüsü'nde TCMB Banka Meclis Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar'ın açış dersiyle yaptı. Törende Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel birincilikle yerleşen öğrencilere ödüllerini verdi.

30'uncu yılını kutlayan İstanbul Beykent Üniversitesi, 2026-2027 Akademik Yılı açılış törenini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Meclis Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar'ın verdiği açış dersiyle gerçekleştirdi.

İstanbul Beykent Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde gerçekleştirilen 2026-2027 Akademik Yılı açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kürsüde açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Beykent Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, ardından puan türlerine göre üniversiteye birincilikle yerleşen öğrencilere sahnede ödüllerini takdim etti.

"Üniversite, potansiyelinizi keşfedeceğiniz yerdir"

Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, yaptığı konuşmada, "Bilginin üretilmesi, yayılması ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi için gösterdiğimiz azimli çalışmalar, üniversitemizin itici gücüdür. 30 yılda olduğu gibi bugün de akademik araştırma kalitemizi yükseltme, uluslararası yayın ve projelerimizi arttırma yolundaki katkılarınız dolayısıyla hepinize şimdiden şükranlarımı arz ediyorum. Sevgili gençler, bugün ilk kez aramıza katılan öğrencilerimiz, evlerinize Beykent ailesine hoş geldiniz. Üst sınıftaki öğrencilerimize de geçmiş yıllarda olduğu gibi başarılarla dolu bir yıl diliyorum. Üniversite yılları, sadece teorik bilgilerin öğrenildiği bir yer değil. Eleştirel düşünmeyi, dünyayı okumayı ve kendi potansiyelimizi keşfetmeyi öğrendiğimiz en kıymetli zaman birimidir. Bizler kampüs imkanlarımız, güçlü akademik altyapımız ve bilimsel vizyonumuzla her adımınızda yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kar, küreselleşmenin ekonomi politikaları üzerindeki etkisini ele aldı

Daha sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclis Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar, akademik yıl açış dersini verdi. Kar, yaptığı konuşmada küreselleşmenin ekonomi üzerindeki etkisini ele alarak öğrencilerle bilgilerini paylaştı.

Prof. Dr. Muhsin Kar, "Üretimin küreselleşmesi anlamında 1980'lerden 2005'e kadar ülkelere baktığımızda Avrupa Birliği'nin payının azaldığını; Çin'in ve Hindistan'ın payının arttığını görebiliyoruz. Diğer gelişmekte olan ülkelerin paylarında da artış olabildiğini görebiliyoruz. Sınırların ortadan kalkması dediğimiz dönem, ekonomik verimlilik anlamında, maliyetler ve karlılık anlamında düşünürseniz, ne kadar ucuza üretebiliyorsa firmaların oraya gittiği bir yapı ortaya çıkardı. Bugün ABD'nin, Avrupa'nın, Türkiye'nin firmaları bile Çin'de, Hindistan'da ya da değişik coğrafyalarda üretim yapıyor. Amacı da girdi maliyetlerinden yararlanmak" dedi.

Konuşmanın ardından Prof. Dr. Muhsin Kar, öğrencilerin sorularına cevap verdi. Tören, Prof. Dr. Muhsin Kar'a hediyesinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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