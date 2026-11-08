Bilecik\'te Atatürk İlkokulu öğrencileri Trafik Eğitim Parkı\'nda trafik eğitimi aldı

Bilecik'te Atatürk İlkokulu öğrencileri Trafik Eğitim Parkı'nda trafik eğitimi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk İlkokulu öğrencilerine 'Birlikte Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim düzenledi. Eğitimde trafik kuralları, trafikte saygı ve temel davranışlar anlatıldı; faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi.
Bilecik'te öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk İlkokulu öğrencilerine "Birlikte Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim düzenlendi. Eğitimde öğrencilere trafik kuralları, trafikte saygı ve trafikte temel davranış şekilleri hakkında bilgi verildi.
Geleceğin bilinçli bireylerinin yetişmesi ve öğrencilerin trafik kurallarına karşı duyarlı hale gelmesi amacıyla eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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