Bilecik’te eğitim komisyonu toplandı

Bilecik’te eğitim komisyonu toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Millî Eğitim Komisyonu toplantısı yapıldı.
Bilecik İl Milli Eğitim Komisyonu toplantısı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında toplandı. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında yapıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. 'Erdem-Değer-Eylem' çerçevesinde öğrencilerin milli ve manevi değerlerle donatılmasına yönelik il genelinde hayata geçirilebilecek projeler de ele alındı.
İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Değerleriyle güçlü, erdemli ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmek için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülüyor" dedi.
Kaynak: İHA
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