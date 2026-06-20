Bilecik'te Eğitimde Yol Haritası - Son Dakika
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Bilecik'te Eğitimde Yol Haritası

Bilecik\'te Eğitimde Yol Haritası
20.06.2026 11:51
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Bilecik'te eğitimdeki projeler ve stratejik hedefler masaya yatırıldı, yeni dönem planları ele alındı.

Bilecik'te eğitimde yol haritası masaya yatırıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Değerlendirme Toplantısı, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya ilçe milli eğitim müdürleri ile müdürlük yöneticileri katıldı. Toplantıda yıl boyunca okullarda yürütülen ulusal ve yerel projeler, akademik süreçler, inşaat ve onarım çalışmaları ile sosyal ve kültürel faaliyetler detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında il genelinde yürütülen eğitim süreçleri ve yeni döneme yansımaları ele alındı. Öğrencileri merkeze alan yenilikçi yaklaşımlar ile 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik stratejik hedefler de toplantının gündeminde yer aldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımız için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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