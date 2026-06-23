Bilecik'te İmam Hatip Spor Oyunları Başarıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te İmam Hatip Spor Oyunları Başarıları

Bilecik\'te İmam Hatip Spor Oyunları Başarıları
23.06.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecikli öğrenciler, İmam Hatip Spor Oyunları'nda masa tenisi ve dartta madalya kazandı.

Bilecik'te İmam Hatip Spor Oyunları'nda madalya sevinci yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Öncü Spor Kulübü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları'nda Bilecikli öğrenciler, masa tenisi ve dart branşlarında elde ettikleri derecelerle kenti başarıyla temsil etti. Yarışmalarda öğrenciler farklı kategorilerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde ederek çok sayıda madalya kazandı. Masa tenisi ortaokul erkekler kategorisinde Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Yusuf Taha Ateş birinci, Hasan Günal ikinci, Yusuf Sarkan üçüncü oldu. Lise erkekler kategorisinde ise Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Erduran birinci olurken, Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Alperen Demir ikinci, Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ensar Bayrakcı üçüncü sırada yer aldı. Dart ortaokul erkekler kategorisinde Yusuf Sarkan birinci, Yusuf Çakıltaş ikinci, Fırat Rüzgar Türsoy üçüncü olurken, ortaokul kızlar kategorisinde Derinsu Şahin birinci, Zehra Beren Alp ikinci, Fatmasu Yalçın üçüncü oldu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri tebrik ederek, "İmam Hatip Spor Oyunları kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarında emeği bulunan idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilecik, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bilecik'te İmam Hatip Spor Oyunları Başarıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Mardin'de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit mesajları gönderen sanığa 7 yıl 20 gün hapis cezası Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları gönderen sanığa 7 yıl 20 gün hapis cezası
Zonguldak’ta sağlık memuru evinde ölü bulundu Zonguldak'ta sağlık memuru evinde ölü bulundu
Taşacak Bu Deniz’de yaprak dökümü Gezep’ten sonra bir isim daha veda etti Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

09:51
13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor Bakan Gürlek “yeni deliller bulundu“ diyerek duyurdu
13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor! Bakan Gürlek "yeni deliller bulundu" diyerek duyurdu
09:44
Norveç’ten Dünya Kupası’nda eşi benzeri görülmemiş kutlama
Norveç'ten Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş kutlama
09:10
Yavaş’tan AK Parti’ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
09:08
Milli Takım’a siyahi forvet İngiltere’yi sallayan isim geliyor
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
08:50
Ankara’da terör operasyonu 209 kişi gözaltına alındı
Ankara'da terör operasyonu! 209 kişi gözaltına alındı
08:00
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu 64 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 10:06:40. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te İmam Hatip Spor Oyunları Başarıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.