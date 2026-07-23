Bilecik\'te LGS Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Bilecik'te Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Bilecik'te Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gösterdikleri başarıyla dereceye giren öğrenciler, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından makamda kabul edilerek ödüllendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, il genelinde LGS'de derece elde eden öğrenciler Rüya Çağlar ile Fikret Engin Eren'i ve ailelerini makamında ağırladı. Başarılı öğrencileri tek tek tebrik eden Şimşek, eğitim hayatlarında gösterdikleri azim ve gayretin takdire şayan olduğunu belirtti. Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Şimşek, elde edilen başarının yalnızca öğrencilerin değil, ailelerinin ve öğretmenlerinin de ortak emeği olduğunu ifade ederek velilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, öğrencilerle bir süre sohbet eden Şimşek, başarılarının artarak devam etmesini temenni ederken, Bilecik'in eğitim alanındaki başarı grafiğinin her geçen yıl yükseldiğini kaydetti. - BİLECİK