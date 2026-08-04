Bilecik'te Okul Bahçe ve Spor Alanı Projesi İncelemesi - Son Dakika
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Bilecik'te Okul Bahçe ve Spor Alanı Projesi İncelemesi

Bilecik\'te Okul Bahçe ve Spor Alanı Projesi İncelemesi
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İl Müdürü Şimşek, okulda yapılacak bahçe ve spor alanı projesini yerinde inceledi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nda yapımı planlanan bahçe düzenlemesi ve yeni spor alanı projesini yerinde inceledi.

Okulun fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen incelemede, yapımı planlanan bahçe düzenlemesi ile spor alanı projesi değerlendirildi. Proje alanını gezen İl Müdürü Şimşek, yürütülecek çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemeye İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halis Çelik de katılırken, projenin tamamlanmasıyla öğrencilerin daha modern ve nitelikli sosyal ile sportif alanlara kavuşmasının hedeflendiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimizin eğitim hayatlarını daha kaliteli ortamlarda sürdürebilmeleri için okullarımızın fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hayata geçirilecek bahçe düzenlemesi ve yeni spor alanı projesinin öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Eğitim, Bahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bilecik'te Okul Bahçe ve Spor Alanı Projesi İncelemesi - Son Dakika

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