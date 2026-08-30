Bilecik\'te Okul Güvenliği Toplantısı

Bilecik'te Okul Güvenliği Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okulların güvenli şekilde yeni döneme başlaması amacıyla Okul Güvenliği Hazırlık Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, okulların eğitim öğretime hazırlık durumları değerlendirilirken, yeni dönemde alınacak güvenlik tedbirleri ve yürütülecek çalışmalar ele alındı. Toplantıya İl Milli Eğitim yöneticileri, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, ilgili şube müdürleri ve okul yöneticileri katıldı.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.