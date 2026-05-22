Bilge Nesil Yarışması Ödül Töreni

Eğitim Bir-Sen uhdesinde, Genç Memur-Sen tarafından yürütülen "Bir Bilenle Bilge Nesil Kitap Okuma ve Kompozisyon Yarışması"nın ödül töreni, Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene, Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necip Dal, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, Antalya Platformu Başkanı Metin Doğan, Genç Memur-Sen İl Başkanı Fatih Mehmet Çelik, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Mehmet Baki Öztürk, "İçindeki Seni Harekete Geçir" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

420 kompozisyon değerlendirildi

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran yaptı. Miran, "İlim, irfan ve hikmet yolunda şuurlu gençlik" sloganıyla yürütülen "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesinin, bugünün ihyası ve yarının inşası açısından önemli olduğunu söyledi.

Yarışma kapsamında öğrencilere toplam bin 100 kitap okutulduğunu belirten Miran, 420 kompozisyonun değerlendirmeye alındığını ifade etti. Eğitim öğretim yılı başında belirlenen dört kitabın, Antalya'nın 19 ilçesindeki öğrencilere dağıtıldığını kaydeden Miran, her 10 öğrenciye bir danışman öğretmen düşecek şekilde çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi. Miran, yarışmada dereceye giren öğrencilere birincilik için 20 bin TL, ikincilik için 17 bin 500 TL, üçüncülük için ise 15 bin TL ödül verileceğini belirterek, toplamda 210 bin TL ödül dağıtıldığını açıkladı. Öğretmenlere de teşekkür eden Miran, "Sizler atanmış değil, adanmış yüreklersiniz. Kaybedeni olmayan bu yarışmada emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Asım'ın nesli sizlersiniz"

Konuşmasında gençlere de seslenen Miran, "Z kuşağı söylemlerine inat; vatanına, milletine ve değerlerine sahip çıkan gençler olarak Asım'ın nesli sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

Miran ayrıca organizasyonda emeği bulunan Eğitim Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Abuzer Gündoğar ile Genç Memur-Sen İl Başkanı Fatih Mehmet Çelik'e teşekkür etti.

"Coşkunuzu kaybetmeyin"

Daha sonra kürsüye çıkan Mehmet Baki Öztürk, "İçindeki İnsanı Harekete Geçir" konulu sunumunda başarının önemine dikkat çekti.Öztürk, "Kayda değer hiçbir mücadele coşku olmadan kazanılamaz. Ne iş yapıyorsanız yapın, işinize bütün ruhunuzu katın. Coşkunuzu kaybetmediğiniz sürece yeni fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Başarısızlıktan başarısızlığa koşsanız da coşkunuzu koruyun. Sonunda başaracaksınız" dedi.

Program sonunda Eyüp Bülent Miran tarafından Mehmet Baki Öztürk'e çiçek takdim edildi. Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ANTALYA