Demircili çocuklara bilim şenliği

Manisa'nın Demirci ilçesinde TÜBİTAK desteğiyle kurulan "Bilim Demirci", 10 ayda 6 bin öğrenciyi bilim ve teknolojiyle buluşturdu. Merkezdeki eğitimin yanı sıra kırsala da uzanan proje, köy okulunun bahçesini dev bir laboratuvara dönüştürerek çocukların ufkunu açmaya devam ediyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, TÜBİTAK'ın desteği ile Demirci Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin 41'inci bilim merkezi olma unvanını taşıyan "Bilim Demirci", ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerdeki çocukların da ufkunu açmaya devam ediyor. TÜBİTAK 4003 Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Destek Programı kapsamında ilçeye kazandırılan 5 atölyeli merkez, sadece 10 ayda tam 6 bin öğrenciye bilim ve teknoloji kapılarını araladı.

Köy okulunun bahçesi bilim laboratuvarına döndü

Bilim Demirci, TÜBİTAK tarafından bu yıl ilk kez başvuruya açılan "4009 Kodlu Köy Okulu Projesi" kapsamında, ilçenin ilk Bilim Şenliği etkinliğini Kargınışıklar Basri Koçyiğit Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Bilim Demirci eğitimcileri ve mucit adaylarının hazırladığı 3 adet 4009 ve 1 adet 4007 projesinin TÜBİTAK tarafından onaylanmasının ardından, köy okulunun bahçesi adeta dev bir laboratuvara dönüştürüldü.

Okul bahçesinde kurulan 7 farklı istasyonda öğrenciler gün boyu unutulmaz bir deneyim yaşadı. Kuru Buz, Hava ve Su Roketi, Köprü Tasarımı, Matata Studio ile Kodlama, Van de Graaff Jeneratörü, Fil Dişi Macunu ve Kule Tasarımı atölyelerinde uygulamalı eğitim alan kırsaldaki öğrencilerin heyecanı gözlerinden okundu. Şenliğe katılarak öğrencilerin heyecanına ortak olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. M. Serdar Oruç da TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinin işleyişi ve bu çalışmaların öğrencilerin eğitim hayatına kattığı büyük değer hakkında önemli bilgiler paylaştı.

"Geleceğin bilim insanları Demirci'den çıkacak"

Eğitimde fırsat eşitliğini önemsediklerini ve her çocuğun bilime dokunması gerektiğini ifade eden Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye'nin 41'inci bilim merkezini Demirci'mize kazandırmanın ve henüz 10 ay gibi kısa bir sürede 6 bin evladımızı bilimle, teknolojiyle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bilim Demirci, sadece merkezdeki değil, en uzak kırsal mahallemizdeki yavrumuzun da hayal gücünü harekete geçiriyor. Kargınışıklar'da yaktığımız bu bilim meşalesi, ilçemizin dört bir yanını saracak. TÜBİTAK'tan onay alan projelerimizle evlatlarımızın merak duygusunu desteklemeye, geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını bu topraklardan yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - MANİSA