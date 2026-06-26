Bingöl'de Karneler Dağıtıldı - Son Dakika
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Bingöl'de Karneler Dağıtıldı

26.06.2026 12:21
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Bingöl'de 56 bin 386 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali ve eğitim müdürü törene katıldı.

Bingöl'de 56 bin 386 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kent genelinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 56 bin 386 öğrenci karne aldı. Çapakçur İlkokulunda gerçekleştirilen karne törenine Vali Vekili İbrahim Gökmen ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel katıldı. Program kapsamında Gökmen ve Özel, karne dağıtımı için sınıfları ziyaret etti.

Öğrencilerin verimli bir eğitim öğretim yılını geride bıraktığını aktaran Türkçe öğretmeni Seda Tarhan, "2025-2026 eğitim öğretim yılını geride bırakıyoruz. Bugün itibarıyla çocuklarımıza karnelerini verdik. Verimli bir yıl geçirdik hep birlikte. Hem yorucu hem eğlenceli hem de akademik anlamda yoğun geçen bir yıldı. Çocuklarımızın tatili başladı. Onlara başarılar ve iyi tatiller diliyoruz. Tatillerini de verimli geçirmeleri adına okuldan kopmamalarını, belirli aralıklarla tekrar yapmalarını ve bol bol kitap okumalarını öneriyoruz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bingöl'de Karneler Dağıtıldı - Son Dakika

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