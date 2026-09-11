Bingöl'de okul güvenliği protokolü için kurumlar bir araya geldi - Son Dakika
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Bingöl'de okul güvenliği protokolü için kurumlar bir araya geldi

Bingöl\'de okul güvenliği protokolü için kurumlar bir araya geldi
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Bingöl'de çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında okul güvenliği ele alındı. Vali Yardımcısı Fahri Onay başkanlığındaki programda jandarma, emniyet ve milli eğitim temsilcileri sunum yaparak alınabilecek ilave tedbirleri değerlendirdi.

Bingöl'de çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında okul güvenliği ele alındı.

Vali Yardımcısı Fahri Onay başkanlığında gerçekleştirilen programda, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri sunum yaptı. Programa kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, okul aile birlikleri, okul taşıma servisi yetkilileri, ilgili kuruluşların temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

"Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında gerçekleştirilen programda; okul ve çevrelerinin güvenliği, çocukların korunması, trafik ve ulaşım güvenliği, okul taşıma servislerinin güvenliği, siber güvenlik, sağlık ve gıda güvenliği, rehberlik hizmetleri ile eğitim ortamlarının fiziki güvenliği değerlendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sunumlarda mevcut çalışmalar ve uygulamalar ele alınırken, kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik alınabilecek ilave tedbirler üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Jandarma, Bingöl, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bingöl'de okul güvenliği protokolü için kurumlar bir araya geldi - Son Dakika

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