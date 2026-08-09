Bingöl\'de Okul İnşaatı İncelemesi

Bingöl Valisi Cahit Çelik, yapımı devam eden 8 sınıflı ilk ve ortaokul inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Karlıova ilçesi Yiğitler köyünde yapımı süren 8 sınıflı ilk ve ortaokul inşaatını yerinde inceleyen Vali Çelik, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çelik, daha sonra Seyda Abdulhamit Yatılı Erkek Kur'an Kursunda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar ve kurs faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Vali Çelik'e incelemeleri sırasında İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve Solhan Kaymakamı Okan Ayaz ile kurum müdürleri eşlik etti.