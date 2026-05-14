Bitlis Eren Üniversitesi'nde Spor ve Kültür Şöleni

14.05.2026 16:11
Bitlis Eren Üniversitesi, çeşitli etkinliklerle renkli bir spor ve kültür şöleni düzenledi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis Eren Üniversitesi tarafından düzenlenen spor ve kültür şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

BEÜ Kaldera Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, eğitim öğretim yılının sonuna yaklaştıklarını söyledi. Bayramdan sonra finallerle bu yılı başarılı şekilde bitireceklerini anlatan Elmastaş, "Uzun süre kapalı ders ortamlarında olduğunuz için etkinlik yapılması talebiniz vardı. Böyle bir etkinlik planladık. Etkinliğin zengin olması için spor ve şiir etkinliklerinin yanında panel de düzenlemek istedik. Panelimiz başladı. Akşam da konserimiz ve burada olmazsa olmazımız halay olacak. Bugünde sizlerin katılımıyla güzel bir etkinliği tamamlayacağız. Etkinliğin güzel ve başarılı olacağına inanıyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Elmastaş'ın da öğrencilerle halay çekmesinin ardından başlayan program kapsamında değişik etkinlikler düzenlenerek stantlar kuruldu.

Etkinliğe rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

