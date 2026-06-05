Bolu İtfaiyesi\'nden nefes kesen tatbikat: Dalgıçlar göreve hazır

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Timi, yaz sezonu öncesinde yaşanabilecek boğulma vakaları ve su kaynaklı afetlere karşı hazırlık amacıyla tatbikat gerçekleştirdi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 9 kişilik Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Timi, Gölköy Baraj Gölü'nde tatbikat düzenledi. Gölköy Baraj Gölü'nde düzenlenen tatbikatta, ekiplerin su altı ve su üstü müdahale kabiliyetleri test edildi. Senaryo gereği arama ve kurtarma çalışması yürüten ekipler, zodyak bot desteğiyle belirlenen bölgede operasyon gerçekleştirdi. Tam donanımlı dalgıçlardan oluşan ekipler, baraj gölünün farklı noktalarında su altı tarama faaliyetleri yürütürken, yaklaşık 18 metre derinliğe kadar dalış yaptı. Tatbikat kapsamında personelin koordinasyonu, ekipman kullanımı ve müdahale süreçleri uygulamalı olarak değerlendirildi. Düzenlenen tatbikat 1 buçuk saatte tamamlandı.

"Ekip olarak 7-24 çalışıyoruz"

Bolu İtfaiyesi'nde dalgıç olarak görev yapan Deniz Ulaş Celasun, 7-24 esasına göre çalıştıklarını belirterek, "Bolu İtfaiyesi'nde dalgıç olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda yangınlara müdahale kısmında da çalışıyorum. Yaklaşık 9 kişilik dalgıç ekibimiz var. Bolu Belediyesi'nde İtfaiye'ye başlamadan önce sanayi dalgıcı olarak görev yapıyordum. Su altı, su üstü arama kurtarma çalışmalarında ekip olarak 7-24 çalışıyoruz."

"Boğulma tehlikeleri inşallah olmaz"

Tatbikatları yerinde izleyen Bolu Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, "Yaz aylarına başlamadan önce bu tür tatbikatların olmasını gayet iyi düşünmüşsünüz. Boğulma tehlikeleri inşallah olmaz. İnşallah sadece tatbikatlarda kullanırsınız cihazlarımızı. Yeni zodyak botumuz da hayırlı olsun. Eksiklerimiz olursa onları da tamamlarız. İlimizde yaklaşık 14 tane doğal göl ve 300'e yakın gölet bulunmakta. Buralarda arama ve kurtarma çalışması yapıyoruz. İnşallah sadece tatbikatlarda kullanalım" dedi. - BOLU