Bor\'da Aile ve Nüfus Etkinliği

Niğde'nin Bor ilçesi, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından "Ebeveyn Okursa Çocuk Okur" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Yunus Emre İlkokulu anasınıfı öğrencileri ve velileri kütüphanede bir araya geldi.

Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Aile Danışmanı Nafiye Sabırlar gözetiminde gerçekleştirilen programda, çocukların seçtiği kitaplar ebeveynleri tarafından okunurken, minikler de kitaplarda yer alan görselleri yorumlayarak hikayelere aktif şekilde katıldı.

Etkinlik kapsamında çocuklar, duygu çarkı eşliğinde hikayelerdeki mutluluk, korku, heyecan ve üzüntü gibi duyguları keşfetti.

Program kapsamında "Hangi Ses Benimki?" adlı kitap interaktif olarak okunarak çocukların hikayeye katılımı sağlandı. Programda ayrıca çocuklara karşılaştıkları sorunları güvendikleri yetişkinlerle paylaşmalarının önemi anlatıldı.

Etkinliğin sonunda çocuklar, aileleri ve kütüphane çalışanlarıyla birlikte çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Aile Danışmanı Nafiye Sabırlar, çocukların okuma alışkanlığı kazanmasında anne ve babaların örnek olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, çocukların ebeveynlerinin sözlerinden çok davranışlarını model aldıklarını ifade etti.

Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinlikle çocuklarda erken yaşta kütüphane kullanım alışkanlığının geliştirilmesinin, kitap sevgisinin artırılmasının ve ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerinin hedeflendiğini ifade edildi. - NİĞDE