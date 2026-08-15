Boyabat'ta İzcilere Çadır Eğitimi - Son Dakika
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Boyabat'ta İzcilere Çadır Eğitimi

Boyabat\'ta İzcilere Çadır Eğitimi
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Sinop Boyabat Müftülüğü bünyesindeki Osmanlı Oymağı izcilerine, kamp hazırlığı kapsamında uygulamalı çadır kurulum ve söküm eğitimi verildi. Ekip ruhu ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi hedeflendi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Boyabat Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Osmanlı Oymağı izcilerine yönelik kamp hazırlığı kapsamında çadır eğitimi gerçekleştirildi.

Kampçılık becerilerinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen etkinlikte izcilere, 4-6 kişilik çadırların özellikleri, çadırların doğru ve güvenli kullanımı ile kurulum ve söküm teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Faaliyette ayrıca kamp sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında izcilere bilgilendirme yapıldı. Din görevlileri Fatih Köstek ve Selim Külcü'nün rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliğin, izcilerin kampçılık becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra ekip ruhu ve sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Etkinlikte izciler, öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak deneyimleyerek kamp sürecine yönelik önemli kazanımlar elde etti.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Boyabat'ta İzcilere Çadır Eğitimi - Son Dakika

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