Bozdoğan MYO'da öğrencilere uyum için oryantasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Bozdoğan MYO'da öğrencilere uyum için oryantasyon toplantısı düzenlendi

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Bozdoğan MYO\'da öğrencilere uyum için oryantasyon toplantısı düzenlendi
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlaması için oryantasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda akademik ve idari yapı ile eğitim imkanları anlatıldı, öğrencilere dijital güvenlik konusunda uyarılar yapıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamaları amacıyla oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Akademik ve sosyal imkanların anlatıldığı toplantıda öğrencilere dijital güvenlik konusunda da önemli uyarılar yapıldı. Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerin üniversite yaşamına, akademik süreçlere ve okulun sunduğu imkanlara daha kolay uyum sağlamaları amacıyla oryantasyon toplantısı düzenlendi. Akademik ve idari personelin de katıldığı toplantıda, Bozdoğan MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nurdanur Tavlan Soydan ile Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Tayfun Şahin öğrencilere kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nun akademik ve idari yapısı, eğitim imkanları ve öğrencilere sunulan imkanlar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: İHA
Adnan Menderes ÜniversitesiBozdoğanEtkinlikEğitimAydınSon Dakika

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