Bozyazı'da okuma salonu ve sosyal yaşam alanı törenle açıldı - Son Dakika
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Bozyazı'da okuma salonu ve sosyal yaşam alanı törenle açıldı

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Bozyazı\'da okuma salonu ve sosyal yaşam alanı törenle açıldı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde çocuk ve gençlerin eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle buluşması amacıyla hazırlanan Okuma Salonu ve Sosyal Yaşam Alanı Projesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışın ardından Gaziler Günü dolayısıyla Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde gaziler anısına fidan dikildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, çocuk ve gençlerin eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle buluşmasına katkı sunması amacıyla hazırlanan Okuma Salonu ve Sosyal Yaşam Alanı Projesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bozyazı Kaymakamlığı himayelerinde hayata geçirilen projenin açılış programına Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Müftü, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar ve gaziler katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, projenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Topsakaloğlu, çocukların ve gençlerin kitap, eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle bir araya geleceği alanın Bozyazı'ya hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesilirken, protokol üyeleri Okuma Salonu ve Sosyal Yaşam Alanında incelemelerde bulundu.

Gaziler anısına fidan dikildi

Program kapsamında ayrıca Gaziler Günü dolayısıyla Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Kaymakam Topsakaloğlu, gazilerin anısını yaşatmak ve gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakmak amacıyla fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: İHA
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