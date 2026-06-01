BŞEÜ\'de Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi'nde düzenlenen törene BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük, senato üyeleri ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Kurumsal aidiyet ve birlik beraberlik duygularının ön plana çıktığı programda üniversite personeli bayramlaşarak Kurban Bayramı'nın manevi atmosferini paylaştı. Törende personelle tek tek bayramlaşan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversite ailesiyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bayramlaşma programında konuşan Kaplancıklı, üniversite bünyesinde oluşan birlik ve beraberlik ruhunun önemine dikkat çekerek, "Üniversitemizin değerli akademik ve idari personeliyle bayram sevincini paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kurban Bayramı'nın tüm çalışma arkadaşlarımıza, ailelerine ve aziz milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. - BİLECİK