BŞEÜ'de 'Kampüste Yaşam' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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BŞEÜ'de 'Kampüste Yaşam' Sergisi Açıldı

BŞEÜ\'de \'Kampüste Yaşam\' Sergisi Açıldı
19.06.2026 10:01
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BŞEÜ'de öğrencilerin eserleriyle 'Kampüste Yaşam' sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) 'Kampüste Yaşam' sergisi sanatseverlerle buluştu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinden 'Kampüste Yaşam' sergisi, Merkez Kütüphanede sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Öğrencilerin kampüs yaşamına ilişkin gözlem ve deneyimlerinden yola çıkarak hazırladığı eserler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Farklı teknik ve yaklaşımlarla ortaya konulan çalışmalar, üniversite yaşamının akademik, sosyal ve kültürel boyutlarını sanatsal bir bakış açısıyla yansıttı. Serginin açılışına BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul katıldı. Açılışın ardından sergi alanını gezen Rektör Kaplancıklı, öğrencilerin eserlerini tek tek inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve sanatseverlerin ilgi gösterdiği sergi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin çalışmalarını görünür kılmasının yanı sıra üniversitemizdeki sanatsal ve kültürel faaliyetlere de önemli katkı sağladı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim BŞEÜ'de 'Kampüste Yaşam' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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