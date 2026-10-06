BŞEÜ\'nün TEKNOFEST 2026 standını YÖK ve TÜBİTAK başkanları ziyaret etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, (BŞEÜ) Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) teknoloji vizyonunu tanıttı

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2026'da yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, festival alanında kurduğu stantta akademik çalışmalarını, yenilikçi projelerini ve teknoloji alanındaki faaliyetlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Türkiye'nin bilim, teknoloji, havacılık ve inovasyon alanındaki önemli organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST 2026, teknoloji meraklıları, araştırmacılar, girişimciler ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Festivalde üniversitenin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları, araştırma kapasitesi ve proje ekosistemi hakkında ziyaretçilere bilgi verildi. BŞEÜ'nün standını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın da ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde üniversitenin bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Festivale Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Levent Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu ile üniversite personeli katıldı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, TEKNOFEST'in üniversitelerin bilimsel çalışmalarını geniş kitlelerle buluşturması açısından önemli bir platform olduğunu belirterek, "Üniversitemizin bilimsel bilgi birikimini yenilikçi fikir ve teknolojilere dönüştürerek öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın proje geliştirme süreçlerini destekliyoruz. Bilim ve teknoloji alanında ülkemizin hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.