BŞEÜ Osmaneli MYO akademik kurulunda mesleki eğitime destek vurgulandı - Son Dakika
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BŞEÜ Osmaneli MYO akademik kurulunda mesleki eğitime destek vurgulandı

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BŞEÜ Osmaneli MYO akademik kurulunda mesleki eğitime destek vurgulandı
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BŞEÜ Osmaneli MYO'da 2026-2027 Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Zafer Asım Kaplancıklı'nın katılımıyla yapıldı. Toplantıda yeni dönem hedefleri ve akademik çalışmalar değerlendirildi; Rektör Kaplancıklı mesleki eğitimin uygulama odaklı sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile Osmaneli Meslek Yüksekokulu akademisyenleri katıldı. Toplantıda yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin hedefler ve planlanan akademik faaliyetlerin yanı sıra yüksekokulun eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik çalışmaları, fiziki imkanları ve öğrenci faaliyetleri değerlendirildi. Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Paylan, yüksekokulun eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik çalışmaları ve öğrencilerin gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Mesleki eğitimin uygulama ve üretim odaklı bir anlayışla sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Üniversitemizin mesleki eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz. Meslek yüksekokullarımız, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde önemli bir role sahip. Yüksekokulumuzun akademik yayın sayısında yaşanan artışı memnuniyetle karşılıyorum. Bilimsel üretim, üniversitemizin akademik gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Öğretim elemanlarımızın akademik çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Akademik kurul toplantısı, yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik yapılacak çalışmaların görüşülmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
RektörGüncelEğitimSon Dakika

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