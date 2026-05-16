BŞEÜ, Sigortalı Anadolu Zirvesi 2026'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BŞEÜ, Sigortalı Anadolu Zirvesi 2026'da

BŞEÜ, Sigortalı Anadolu Zirvesi 2026\'da
16.05.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BŞEÜ, sigorta sektörünü ele alan zirvede akademik paydaş olarak yer aldı ve iş birliklerini güçlendirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 'Sigortalı Anadolu Zirvesi 2026' programında akademik paydaş olarak yer aldı.

Gerçekleştirilen zirvede, Türkiye'nin farklı şehirlerinden yaklaşık 30 üniversiteden akademisyenler, öğrenciler ve sigorta sektörü temsilcileri bir araya geldi. Akademi, kamu ve sektör iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği etkinlikte; sigortacılık sektörünün geleceği, insan kaynağı, dijitalleşme ve sigorta kültürü gibi konular ele alındı. Zirvenin organizasyon komitesinde, BŞEÜ Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Behlül Ersoy ile Müdür Yardımcısı Muzaffer Ulusoy yer aldı.

Zirvenin ilk gününde düzenlenen 'Sigortacılıkta Eğitim ve Kültür Dönüşümü Çalıştayı' kapsamında; üniversite-sektör iş birlikleri, sigortacılık eğitiminde dönüşüm, veri ve teknoloji odaklı yetkinlikler ile toplumda sigorta bilincinin geliştirilmesine yönelik başlıklar değerlendirildi. Çalıştayın açılış konuşmaları, Behlül Ersoy, Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölüm Başkanı Furkan Başer, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Ali Burak Kurtulan ve Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı tarafından gerçekleştirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Sevtap Kestel moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Behlül Ersoy panelist olarak yer aldı. Panelde üniversite-sektör iş birlikleri, sigortacılık eğitiminde dönüşüm ve geleceğin yetkinlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Zirvenin ikinci gününde gerçekleştirilen panel ve kariyer oturumlarında ise yapay zeka, dijitalleşme, genç istihdamı, sigorta okuryazarlığı ve geleceğin yetkinlikleri odağında sektörün dönüşüm süreci ele alındı.

İki gün süren zirvede, sigortacılık sektörünün geleceğinin teknoloji, veri analitiği, aktüerya bilgisi ve nitelikli insan kaynağının birlikte gelişmesiyle şekilleneceği vurgulanırken, üniversite-sektör entegrasyonunun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BŞEÜ, Sigortalı Anadolu Zirvesi 2026'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:30:16. #7.12#
SON DAKİKA: BŞEÜ, Sigortalı Anadolu Zirvesi 2026'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.