BŞEÜ, Sürdürülebilirlikte Önemli Başarı Elde Etti - Son Dakika
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BŞEÜ, Sürdürülebilirlikte Önemli Başarı Elde Etti

BŞEÜ, Sürdürülebilirlikte Önemli Başarı Elde Etti
27.06.2026 10:37
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, THE Impact Rankings'da 500 basamak yükseldi ve dikkat çekti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirmesinde 500 basamak yükselerek dünya vitrinine çıktı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2026 Impact Rankings sonuçlarında önemli bir başarı elde etti. Sürdürülebilirlik alanında üniversitelerin çevresel, toplumsal ve akademik etkilerini değerlendiren sıralamada BŞEÜ, geçen yıl yer aldığı 1501+ bandından 1001-1500 bandına yükselerek yaklaşık 500 basamaklık bir ilerleme kaydetti. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yapılan değerlendirmede üniversite, 17 kategorinin tamamında yer alarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu. BŞEÜ özellikle Karasal Yaşam, Erişilebilir ve Temiz Enerji ile İklim Eylemi kategorilerinde 301-400 bandına yükselerek öne çıkarken, birçok başlıkta da 401-600 bandında yer aldı. 'Açlığa Son', 'Temiz Su ve Sanitasyon', 'Sanayi', 'Yenilikçilik' ve 'Altyapı', 'Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar ile İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme' gibi alanlarda da istikrarlı yükseliş gösteren üniversite, farklı kategorilerdeki performansını artırdı. Elde edilen sonuçlar, üniversitenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kurumsal stratejisinin merkezine yerleştirdiğini ve bu alandaki çalışmalarının uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "THE Impact Rankings 2026 sonuçlarında elde ettiğimiz bu yükseliş, üniversitemizin sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarının uluslararası alanda karşılık bulduğunu göstermektedir. Akademik ve idari kadromuz ile öğrencilerimizin ortak emeğiyle elde edilen bu başarı, geleceğe yönelik hedeflerimiz açısından önemli bir motivasyon kaynağıdır. Üniversitemizi daha ileri taşımak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Eğitim, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BŞEÜ, Sürdürülebilirlikte Önemli Başarı Elde Etti - Son Dakika

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