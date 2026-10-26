BŞEÜ Tıp Fakültesi Bilecik'te meme kanserinde erken teşhisin önemini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BŞEÜ Tıp Fakültesi Bilecik'te meme kanserinde erken teşhisin önemini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BŞEÜ Tıp Fakültesi Bilecik\'te meme kanserinde erken teşhisin önemini anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BŞEÜ Tıp Fakültesi, Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Ayı programında erken teşhisin önemine dikkat çekti. Programda akademisyenler sunum yaparken vatandaş ve tıp öğrencilerinin farkındalığının artırılması hedeflendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesi, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlenen programda erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen programa BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, meme kanserinin seyri, kadın sağlığının korunması ve toplumsal farkındalığın önemine değindi. BŞEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Güneri ise katılımcılara meme kanserinde erken teşhis ve hastalığa yönelik farkındalık konusunda sunum yaptı. Programla vatandaşların bilgilendirilmesi ve geleceğin hekimleri olan tıp fakültesi öğrencilerinin meme kanserine yönelik farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Etkinlik, erken teşhis bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken mesajlarla sona erdi.

Kaynak: İHA
Meme KanseriBilecikSağlıkEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü 12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Netanyahu’dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Sedat Peker’le fotoğrafı gündem olmuştu Üşümezsoy’dan dikkat çeken sözler Sedat Peker'le fotoğrafı gündem olmuştu! Üşümezsoy'dan dikkat çeken sözler
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
10:02
Yeni takımında da kabus sürüyor Çağlar yine sakatlandı
Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
09:44
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
09:41
Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
08:47
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 10:24:46. #.0.2#
SON DAKİKA: BŞEÜ Tıp Fakültesi Bilecik'te meme kanserinde erken teşhisin önemini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei