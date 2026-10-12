BTÜ, Bursa\'da gıda ağını projeyle inceleyip sağlıklı erişim önerileri geliştirecek

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), kentte yaşayanların sağlıklı ve taze gıdaya ne kadar kolay ulaşabildiğini mercek altına alacak. Yeni proje kapsamında Bursa'nın üretim alanlarından semt pazarlarına, kent bostanlarından manavlara kadar uzanan gıda ağı incelenerek sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştıracak mekansal çözüm önerileri geliştirilecek.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, Bursa'da sağlıklı gıdaya erişimi mekansal açıdan inceleyecek yeni bir projeye imza atıyor. "Kentsel Gıda Peyzajı ve Sağlıklı Gıdaya Erişim: Peyzaj Tabanlı Değerlendirme ve Tasarım Stratejileri" başlıklı proje kapsamında, Bursa'daki gıda üretim ve dağıtım ağı bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak. Proje ile vatandaşların yaşadıkları yerlerden sağlıklı ve taze gıdaya ne kadar kolay ulaşabildiği araştırılacak. Kent içindeki ve kent çeperindeki tarımsal üretim alanları, kent bostanları, semt pazarları, manavlar, satış ve dağıtım noktaları ile bu alanlara ulaşımı sağlayan yaya ağları birlikte değerlendirilecek.Projenin yürütücülüğünü BTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Merve Dilman Gökkaya üstlenirken, projede Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Deniz Ersöz araştırmacı olarak yer alıyor. Dernek İMEÇE Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kumru Arapgirlioğlu ise projeye danışman olarak katkı sunuyor.

Bursa'ya özgü gıda peyzajı tipleri belirlenecek

Araştırma kapsamında Bursa'nın farklı özelliklere sahip bölgelerinde dijital bir gıda peyzajı envanteri oluşturulacak. Kentte gıdanın nerede üretildiği, nerelerde satışa sunulduğu ve vatandaşların bu noktalara nasıl ulaştığı, mekansal analizlerle ortaya konulacak. Elde edilen veriler doğrultusunda Bursa'ya özgü gıda peyzajı tipleri belirlenecek. Aynı zamanda vatandaşların gıdaya erişim alışkanlıkları ve ihtiyaçları da katılımcı yöntemlerle incelenecek. Bu çalışmalar sonucunda, sağlıklı gıdaya erişimin kolaylaştırılmasına yönelik mekansal planlama ve tasarım önerileri geliştirilecek.

Tarım alanları ile kent yaşamı arasındaki bağ güçlenecek

Projenin Bursa açısından önemli hedeflerinden biri de kentin sahip olduğu güçlü tarımsal potansiyel ile kent yaşamı arasındaki ilişkiyi daha görünür hale getirmek. Bursa'nın kent çeperinde bulunan üretim alanları, tarımsal mirası ve geleneksel gıda ağları proje kapsamında değerlendirilerek bu alanların kent yaşamıyla daha güçlü biçimde ilişkilendirilmesine yönelik öneriler geliştirilecek. Araştırmayla sağlıklı gıdaya erişimin yalnızca ekonomik bir konu olmadığı, insanların yaşadıkları ufkun, ulaşım imkanlarının ve kent planlamasının da gıdaya erişimde belirleyici rol oynadığı ortaya konulacak.

Yerel yönetimlere bilimsel veri sunacak

Proje sonunda oluşturulacak dijital envanter, erişim haritaları ve karar destek çıktılarının, Bursa'da gelecekte geliştirilecek kentsel gıda, açık alan ve peyzaj politikalarına bilimsel altyapı oluşturması hedefleniyor. Elde edilecek verilerin yerel yönetimler ve ilgili kurumlar tarafından sağlıklı gıdaya erişimin artırılması, üretim alanlarının korunması ve kentte daha sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarda kullanılabilmesi amaçlanıyor.

Rektör Çağlar: Bilimsel bilgiyi şehrin ihtiyaçlarıyla buluşturuyoruz

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ'nün toplumla ve şehirle bütünleşen üniversite vizyonu doğrultusunda çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Bursa'nın güçlü tarımsal potansiyelini ve şehir yaşamını birlikte ele alan bu projenin, sağlıklı gıdaya erişim konusunda önemli veriler ortaya koyacağına inanıyorum. Üniversite olarak bilimsel çalışmalarımızı şehrimizin ihtiyaçlarıyla buluşturmayı ve akademik bilgi birikimimizi toplumsal faydaya dönüştürmeyi önemsiyoruz. Projede emeği geçen akademisyenlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.