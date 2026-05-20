Bulanık\'ta Bilim Fuarı ve Bahar Şenliği

Muş'un Bulanık ilçesindeki Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Resim Sergisi ve Bahar Şenliği' büyük ilgi gördü.

Bulanık ilçesinde eğitim, bilim ve sanatın buluştuğu anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı bilimsel projeler, sanatsal eserler ve sahne performansları davetlilerden tam not aldı. Okul bahçesinde düzenlenen programın açılışında konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaları takdir ederek, "TÜBİTAK destekli bu anlamlı programda emeği geçen tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize ve özellikle çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bu fuarın geleceğin bilim insanlarına, mühendislerine ve öğretmenlerine ilham vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Koşansu ve beraberindeki protokol üyeleri stantları dolaşarak öğrencilerin hazırladığı projeleri tek tek inceledi. - MUŞ