Bülent Ecevit Üniversitesi, GreenMetric 2026\'da 34 basamak yükselerek 256\'ncı oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların değerlendirildiği UI GreenMetric 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda dünya genelinde 2.016 üniversite arasında 256'ncı, Türkiye'de ise 152 üniversite arasında 30'uncu sırada yer aldı.

Değerlendirmeye alınan üniversite sayısının dünya genelinde 1.745'ten 2.016'ya, Türkiye'de ise 142'den 152'ye yükselmesine rağmen BEUN'un sıralamadaki yerini yükseltmesi, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının uluslararası ölçekteki değerlendirmelere yansıdığını ortaya koydu. BEUN, 2025 yılında dünya genelinde 1.745 üniversite arasında 290'uncu sırada yer alırken, 2026 yılında 2.016 üniversite arasından 256'ncı sıraya yükselerek 34 basamaklık ilerleme kaydetti. Türkiye sıralamasında da bir önceki yıl 32'nci sırada yer alan BEUN, 2026 yılında 152 üniversite arasından 30'uncu sıraya yükselerek sıralamadaki yerini iki basamak ileri taşıdı.

Rektör Ulusoy: "Sürdürülebilirlik alanındaki görünürlüğümüzü artırmaya devam ediyoruz"

BEUN'un UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması'ndaki yükselişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının farklı başlıklarda devam ettiğini belirterek, "Üniversitemizin UI GreenMetric 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda bir önceki yıla göre 34 basamak yükselerek dünya genelinde 256'ncı sırada, Türkiye'de ise 30'uncu sırada yer almasını memnuniyetle karşılıyoruz. Değerlendirmeye alınan üniversite sayısının artmasına rağmen sıralamadaki yerimizi yükseltmiş olmamız, sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz çalışmaların istikrarlı biçimde devam ettiğini göstermektedir. Önümüzdeki dönemde de çevre, enerji, atık yönetimi, ulaşım, eğitim ve araştırma alanlarında sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızı sürdürerek Üniversitemizin bu alandaki çalışmalarını geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.