Burhaniye'de 39 öğretmen Harezmi Eğitim Modeli için 30 saatlik eğitime başladı - Son Dakika
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Burhaniye'de 39 öğretmen Harezmi Eğitim Modeli için 30 saatlik eğitime başladı

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Burhaniye\'de 39 öğretmen Harezmi Eğitim Modeli için 30 saatlik eğitime başladı
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Burhaniye'de Harezmi Eğitim Modeli kapsamındaki öğretmen eğitimi Ayşe Akpınar Mesleki Eğitim Anadolu Lisesi'nde başladı. İki grup halinde 39 öğretmenin katıldığı 30 saatlik eğitimle yenilikçi eğitim yaklaşımlarına ilişkin mesleki yeterliklerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Burhaniye ilçesinde, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında düzenlenen öğretmen eğitimi, Ayşe Akpınar Mesleki Eğitim Anadolu Lisesi toplantı salonunda başladı. İki grup halinde 39 öğretmenin katılımı ile gerçekleşecek eğitim toplamda 30 saat sürecek.

Program süresince katılımcı öğretmenler, 'Harezmi Eğitim Modeli 'kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlik ve uygulamalara yönelik örnek çalışmalar yaparak fikir alışverişlerinde bulunacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Öğretmenlerin yenilikçi eğitim yaklaşımlarına ilişkin mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi ve Harezmi Eğitim Modeli uygulamalarının daha etkin ve yaygın bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir" sözlerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiAyşe AkpınarHarezmiGüncelEğitimSon Dakika

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