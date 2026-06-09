Burhaniye'de Geleneksel El Sanatları Sergisi - Son Dakika
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Burhaniye'de Geleneksel El Sanatları Sergisi

Burhaniye\'de Geleneksel El Sanatları Sergisi
09.06.2026 11:41
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Burhaniye'de özel eğitim öğrencilerinin eserlerinin sergilendiği 11. El Sanatları Sergisi açıldı.

Burhaniye ilçesinde Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu, "11. Geleneksel El Sanatları ve Resim Sergisi"ni, Cumhuriyet Meydanı'nda açtı. Sergide, özel öğrencilerin yıl boyu ürettiği el işi eserler ve resimler ilgi gördü.

Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu, 11. Geleneksel El Sanatları ve Resim Sergisi'ni açtı. Sergide, özel eğitim öğrencileri tarafından büyük bir emekle hazırlanan el yapımı eserler ve resimler sergileniyor. Dokuma, örgü, takı sanatı ve ahşap boyama gibi geleneksel el sanatlarının yanı sıra, farklı tekniklerle yapılan çağdaş resimler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Vatandaşları sergiye beklediklerini kaydeden öğretmen Nedret Karamanoğlu, "Sanata engel yok diyerek açtığımız sergimiz ilgi gördü. Bütün vatandaşlarımızı sergimize bekleriz" dedi. Öğretmen Ahmet Ezber de, "Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı bu sergi de sanata engel sloganı ile yola çıktık. Sergimiz ilgi gördü. Buradaki ürünlerin geliri okulumuza destek olacak. Herkesi sergimize bekliyoruz" dedi. Okul Müdürü Kadriye Oktay ise; "Okulumuzun geleneksel yıl sonu sergisini bugün Cumhuriyet Meydanında açtık. Burada özel öğrencilerimizin eserlerini sergiliyoruz. Zaten felsefemizde sanatta varız. Daha doğrusu her yerde özel çocuklarımızla birlikte var olduğumuzu göstermektir. Herkesi sergimize bekleriz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Burhaniye'de Geleneksel El Sanatları Sergisi - Son Dakika

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