Burhaniye'de Okuma Yazma Kursu Tamamlandı - Son Dakika
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Burhaniye'de Okuma Yazma Kursu Tamamlandı

Burhaniye\'de Okuma Yazma Kursu Tamamlandı
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Burhaniye'de 15 kadın okuma yazma kursunu tamamlayarak muhtarın düzenlediği kahvaltıda buluştu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Bahçelievler Mahallesinde açtığı okuma yazma kursu tamamlandı. Kursu bitiren 15 kadın mahalle muhtarı Yasemin Kozan'ın düzenlediği kahvaltıda bir araya gelirken büyük mutluluk yaşadı.

Bahçelievler İlkokulunda Eylül ayında açılan okuma yazma kursu tamamlandı. Esma Eren'in öğretmenliğini yaptığı kursu bitiren 15 kadın ve kurs öğretmeni Esma Eren, mahalle muhtarı Yasemin Kozan'ın düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. Okuma yazma kurslarının devam edeceğini kaydeden muhtar Yasemin Kozan, "Mahallemizdeki kadınlar kurs için bana geldi. Ben de Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Turan Fırat Algül ile görüştüm. Eylül ayında başlayan kursumuz bugün tamamlandı. Okuma yazma öğrenen kadınlar çok mutlu. Kursiyerlerimizle kahvaltıda bir araya geldik. Kurslarımız devam edecek. Müdürümüz Turan Fırat Algül ve öğretmenimiz Esma Eren'e çok teşekkür ediyoruz. 80 yaşındaki teyzemiz bile okuma yazma öğrendi. Kursiyerlerin pek çoğu ortaokula kayıt yaptıracak" dedi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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