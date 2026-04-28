Burhaniye\'de özel öğrencilerin düzenlediği bilim fuarı ilgi gördü

İlçenin Pelitöy Mahallesinde bulunan Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006-A Bilim Fuarı ilgi gördü. Özel öğrencilerin yıl boyu hazırladıkları çalışmalar ilgi gördü. Kaymakam Cumali Atilla, özel öğrencilerle sohbet ederken, öğretmenlere teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "TÜBİTAK 4006-A Bilim Fuarı Kaymakamımız Cumali Atilla Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bora Zihni, Şube Müdürümüz Mehmet Bilgiç, Ticaret Odası Meclis Başkanı Erhan İnam, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin katılımı ile Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleşti. Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projelerin yer aldığı stantlar gezilerek, çalışmalar hakkında bilgi alındı. Öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" sözlerine yer verdi. - BALIKESİR