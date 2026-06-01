Burhaniye\'de Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar Sergisi açıldı

Burhaniye ilçesinde, Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik, Harezmi, Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar Sergisi, Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ek binasında açıldı. Sergide, öğrencilerin yıl boyu hazırladıkları eserler görücüye çıktı.

İlçedeki tüm ortaokul ve liselerin katılım sağladığı sergide Harezmi Eğitim Modeli uygulayan 9 okulun proje çalışmaları ziyaretçilerle buluştu. Sergide Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi, Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" projesi kapsamında "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışı doğrultusunda hazırladıkları meslek tanıtım çalışmalarınada yer verildi. Protokol tarafından stantlar gezilerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. İlçei tüm ortaokul ve liselerin katılım sağladığı sergi de Harezmi Eğitim Modeli uygulayan 9 okulumuzun proje çalışmalarıda ziyaretçilerle buluştu. Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi, Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" projesi kapsamında "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışı doğrultusunda hazırladıkları meslek tanıtım çalışmalarınada yer verildi. Protokol tarafından stantlar gezilerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. Sergi açılışına, Kaymakam Cumali Atilla, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İl Müdürü Selehattin Kal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürü Mehmet Bilgi, okul müdürleri,, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR