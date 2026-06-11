Burhaniye\'de TÜBİTAK Belge Töreni

Burhaniye ilçesinde, Tübitak Bilim Fuarı Proje Yürütücüleri ve Harezmi Danışman Öğretmenlerine törenle belge verildi. Proje yürütücülerinin belgeleri Kaymakam Cumali Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Şube Müdürü Mehmet Bilgiç tarafından verildi.

Burhaniye Tübitak Bilim Fuarı Proje Yürütücüleri ve Harezmi Danışman Öğretmenlerinin belge takdim töreni gerçekleştirildi. Kaymakam Cumali Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Şube Müdürü Mehmet Bilgiç'in katılımıyla Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı proje yürütücüleri ve Harezmi danışman öğretmenlerine yönelik belge takdim töreni gerçekleştirildi. Burhaniye, geçen yıl, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında 5 okul ile yer alırken bu yıl da 10 okul 9 fuara katılım sağladı. Harezmi Eğitim Modeli ise ilçe de 9 okul da 35 danışman öğretmenin katkısıyla sürdürülüyor. - BALIKESİR